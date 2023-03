Um histórico hotel britânico com 400 anos que atualmente estava a acolher refugiados ucranianos ficou parcialmente destruído por um incêndio que deflagrou esta quinta-feira.

De acordo com o jornal The Telegraph, o incêndio deflagrou por volta da 1h00 da madrugada desta quinta-feira na pequena vila inglesa de Midhurst, no condado de West Sussex, no sul do Reino Unido.

As chamas, que tiveram origem numa propriedade privada, espalharam-se para o telhado do Angel Inn, um hotel com quatro séculos de história na pitoresca localidade, obrigando à evacuação dos hóspedes.

“Mais de 30 pessoas foram retiradas do edifício e os bombeiros estão a trabalhar arduamente para controlar o incêndio”, diz uma comunicação oficial dos bombeiros locais citada pelo jornais britânicos.

À Press Association, Hilton Holloway, um residente na localidade e testemunha ocular do incêndio, explicou que “havia vários refugiados ucranianos no hotel, que tinha cerca de 15 quartos”.

“Falei com uma jovem que parecia relativamente calma”, acrescentou Holloway.

Mais de uma dezena de viaturas de combate a incêndios foram mobilizadas para o local e ainda se encontravam lá na manhã desta quinta-feira — sobretudo porque a partir das 6h a situação escalou e o incêndio ganhou maior dimensão.

O incêndio obrigou também ao corte de um grande número de vias de trânsito na localidade.