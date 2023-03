O comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA pediu a Rob Walker — parceiro de negócios da família Biden — para testemunhar sobre o seu papel na transferência de mais de um milhão de dólares para, pelo menos, três familiares do Presidente norte-americano.

O New York Post escreve que James Comer, que preside o comité, afirmou que investiga o “envolvimento do Presidente Biden nas práticas comerciais da sua família” e que foi nesse sentido que identificou Rob Walker como uma “testemunha crucial”.

Os registos bancários, citados esta sexta-feira pela Fox News, mostram que a 1 de março de 2017 (tinha Joe Biden deixado de ser vice-presidente dos EUA há menos de dois meses) a empresa chinesa State Energy HK Limited transferiu 3 milhões de dólares para a Robinson Walker, LLC, de Rob Walker.

No dia seguinte, uma nova movimentação monetária: a Robinson Walker, LLC transferiu mais de um milhão de dólares para o European Energy and Infrastructure Group, empresa associada a James Gilliar, parceiro de negócios de Hunter Biden, filho do Presidente dos EUA.

Ainda em 2017, ao longo de três meses, uma quantia idêntica chegou à família Biden. De acordo com o comité de Supervisão da Câmara dos Representante dos EUA, os pagamentos foram os seguintes:

Março: Hallie Biden — nora do Presidente (viúva de Beau, que mais tarde se envolveu com Hunter Biden) — recebeu 25 mil dólares da conta de Rob Walker. Entre março e maio: uma conta bancária identificada somente como “Biden” (não se sabendo exatamente a quem pertence) recebeu 70 mil dólares. Entre março e maio: uma conta com o nome “Owasco PC”, pertencente a Hunter Biden, recebeu 500 mil dólares. Ainda entre esses meses: foi feita uma transferência de 360 mil dólares para a conta “JBBSR INC”, de James Biden (irmão de Joe Biden). No rol de transferências, há ainda mais uma: a conta “First Clearing, LLC” recebeu 100 mil dólares. Não se sabe quem é o titular da conta, mas fontes do comité indicaram à Fox News que pode ser Hunter Biden.

O comité de Supervisão da Câmara dos Representante dos EUA deu uma semana a Rob Walker — até 24 de março — para que seja ouvido. A Fox News explica que o pedido não é juridicamente vinculativo, mas que o “convite” pode ser convertido numa intimação se o empresário se recusar a ser ouvido. Para James Comer, “não está claro que serviços foram fornecidos em troca” das transferências.

A Casa Branca criticou James Comer e a investigação à família Biden, embora não tenha negado as descobertas. O mesmo aconteceu com a equipa jurídica do filho de Joe Biden, que confirmou as transferências referindo que as contas pertenciam ao mesmo, “ao seu tio e a Hallie — mais ninguém”.