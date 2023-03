A greve nacional na função pública provocou esta manhã demoras no controlo de fronteira no aeroporto de Faro que está a ser assegurado por serviços mínimos, disse à Lusa fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A fonte referiu que o controlo de fronteira no aeroporto está a funcionar com seis inspetores do SEF por turno em vez dos habituais nove e que o tempo de espera duplicou durante a manhã, altura em que chegaram mais voos do Reino Unido.

Segundo a fonte, a greve não causou perturbações nos controlos de fronteira de outros aeroportos nem em outros serviços do SEF.

No SEF, a paralisação teve durante a manhã, até às 13h00, uma adesão de 70 inspetores, de um universo de 900, e de 106 funcionários do regime geral de carreiras, de um total de 600.

Os trabalhadores da administração pública estão esta sexta-feira em greve nacional por aumentos salariais imediatos.