A Assembleia Municipal de Loures chumbou a proposta da Iniciativa Liberal para voltar a transformar o Hospital Beatriz Ângelo numa parceria público-privada (PPP), poucos dias depois de os chefes de equipa do serviço de urgência do hospital terem apresentado a demissão e do anúncio do encerramento de urgências pediátricas em vários dias e horários. PS, CDU e Bloco de Esquerda votaram contra, PSD e PAN abstiveram-se e o Chega votou a favor da proposta apresentada pelo deputado liberal Pedro Almeida.

Em declarações ao Observador, Pedro Almeida, deputado municipal da Iniciativa Liberal, considera que o “o voto contra do PS demonstra que a Câmara está mais preocupada em gerir a relação com o Governo do que em encontrar uma solução para os utentes do Hospital Beatriz Ângelo”.

“Mais surpreendente foi a abstenção do PSD, que sempre defendeu o regresso da PPP, mas na altura de tomar uma posição revelou uma postura totalmente subserviente relativamente ao PS. Com este bloqueio, os utentes do Hospital terão de esperar anos até terem uma solução para o descalabro em que se encontra a gestão do Hospital”, realçou ainda.

De acordo com os liberais, o objetivo da moção era que fosse solicitado ao Governo o “regresso ao modelo de gestão” que já existiu no hospital e que fosse dado o prazo de 30 dias para que “o Governo tivesse alguma iniciativa neste sentido”.

“É praticamente unânime de que o fim da PPP trouxe uma degradação acentuada ao serviço do Hospital Beatriz Ângelo, urgências obstétricas passaram a estar encerradas, urgências pediátricas encerradas, consultas com dois anos de espera, cirurgias adiadas por falta de anestesistas entre outros problemas que estão a paralisar por completo este Hospital, privando milhares de cidadãos de acesso à Saúde, um dos serviços essências do Estado”, pode ler-se no comunicado enviado pelo partido liderado por Rui Rocha.

A Iniciativa Liberal recorda, no comunicado, que o deputado do PS em Loures, Tiago Abade, afirmou que “não é adepto do radicalismo da solução PPP para o Serviço Nacional de Saúde” e que o PSD, apesar de “defender o regresso da PP”, preferiu abster-se por “não concorda com a forma de pressão a colocar no Governo proposta pela Iniciativa Liberal”.

Na semana anterior, a Câmara de Loures mostrou descontentamento na decisão do Governo de fechar as urgências do Hospital Beatriz Ângelo aos fins de semana e o autarca Ricardo Leão pediu a revisão da decisão.

Em causa está a estratégia de reorganização do serviço de urgência de Pediatria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgada esta segunda-feira pela Direção Executiva do SNS (DE-SNS), dando conta que no caso do hospital de Loures (Hospital Beatriz Ângelo) aquele serviço vai funcionar apenas entre segunda e sexta-feira (09h00-21h00), encerrando aos fins de semana.

Fernando Araújo, CEO do SNS, questionado sobre o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, admitiu que o fecho das urgências pediátricas “foi anterior ao planeamento” e provocado por falta de recursos humanos. O objetivo atual é captar profissionais de saúde para voltar a abrir ao fim de semana durante o dia. Mas não se cumpre “de um dia para o outro”.