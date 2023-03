Depois de Marcelo Rebelo de Sousa dizer que o Governo é uma maioria “requentada” e “cansada” e de António Costa o negar energicamente, Presidente da República e primeiro-ministro vão ambos assistir ao jogo da seleção nacional no Luxemburgo, em agendas que incluem também encontros com as comunidades locais. Nos dias anteriores, Marcelo e Costa também vão estar vários dias juntos na República Dominicana para participarem na Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e do Governo.

Antes do jogo, António Costa vai encontrar-se com o primeiro-ministro luxemburguês, Xaxier Bettel.

Quando o Presidente da República pediu autorização ao Parlamento para ir à República Dominicana, informou logo os deputados de que no dia 26 ia fazer uma paragem no Luxemburgo para “encontro com as comunidades portuguesas.”

Curiosamente, um dia antes, Luís Montenegro, líder da oposição, também vai estar no Luxemburgo — no âmbito do Sentir Portugal –, mas irá assistir ao jogo com o Luxemburgo já em França.