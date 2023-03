Que desafios enfrenta Portugal na economia azul? É possível explorar o mar de forma sustentável? Se sim, como? Quais são os novos setores desta fileira? Estes e outros temas serão respondidos no próximo Encontro Fora da Caixa, em Ílhavo, presididos pela Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Num formato digital e presencial, o próximo Encontro Fora da Caixa vai acontecer no próximo dia 21 de março, a partir das 15h, na Casa da Cultura de Ílhavo. É neste espaço que serão debatidas diversas questões sob o tema “A Economia do Mar”, onde se dará palco às tendências macroeconómicas e aos novos desafios do tecido empresarial da região.

A abertura do Encontro estará a cargo de Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Depois, segue-se Ruben Eiras, Secretário-Geral do Fórum Oceano, que nos vem falar sobre a aceleração em Portugal da “Impact Blue Economy”.

Num painel destinado às empresas, Paulo Ferreira, da equipa da Rádio Observador e host do evento, vai estar à conversa com Francisco Cary, Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos; Nuno Araújo, Administrador do Grupeixe Produtos Alimentares; Tiago Quarema, Administrador do Grupo O Valor do Tempo; Nuno Marques, Presidente da Comissão Executiva da Visabeira; e Rémy Silva, Diretor Financeiro do Grupo Rodi Industries. Neste painel serão debatidos os maiores desafios para 2023, apresentando as soluções que a Caixa encontrou para os vencer.

O Encontro Fora da Caixa de Ílhavo encerra com a participação de Paulo Jorge Ferreira, Reitor da Universidade de Aveiro, numa intervenção sobre a importância que o Mar tem tido como um dos polos de desenvolvimento estratégico da sua Universidade.

Estes Encontros têm levado a todos os distritos de Portugal várias temáticas de interesse nacional e relevância regional, levando a discussão oportunidades, desafios e casos de sucesso.

Desde 2017, já foram realizadas 53 conferências, em 38 cidades de Portugal, contando com mais de 300 oradores e mais de 150 empresas. Este ano os Encontros Fora da Caixa já marcaram presença em Gaia e em Lisboa e continuarão pelo país, dando voz ao tecido empresarial das regiões onde acontecem.

Esta iniciativa será transmitida em direto através do site e no Facebook da Caixa e do Observador.

Marque na agenda: dia 21 de março, a partir das 15h, no site ou Facebook da Caixa e do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

Junte-se a nós.