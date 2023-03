Um soldado russo que confessou no ano passado ter morto um civil ucraniano nos arredores de Kiev foi condenado a cinco anos e meio de pena suspensa por um tribunal militar na Rússia. O tribunal considerou-o culpado de espalhar notícias falsas sobre o exército russo.

Em agosto do ano passado, segundo o The Guardian, Daniil Frolkin, de 21 anos, afirmou numa entrevista à agência de notícias IStories ser responsável pela morte de um civil em Andriivka, uma vila ocupada pelas tropas russas pouco tempo depois de a invasão russa ter começado. O julgamento do militar aconteceu em Khabarovsk, no leste da Rússia.

Segundo o The Moscow Times, Daniil Frolkin é um dos quatro soldados russos identificados no ano passado pela agência de notícias envolvidos em roubos, pilhagens e assassinatos de civis na vila ucraniana — a IStories identificou Daniil Frolkin através de fotos que os soldados tiraram com o telemóvel roubado a um dos habitantes locais.

“Disse-lhe para se meter de joelhos”, explicou então o soldado. “Meti uma bala na testa dele. Matei uma pessoa”, afirmou durante a entrevista telefónica. “Eu, um militar em serviço da unidade 51460, Frolkin Daniil Andreevich, confesso todos os crimes que cometi em Andriivka, de disparar contra civis, roubar civis e ficar com os telemóveis deles e confesso que o nosso comando não quer saber de nós, combatentes, de toda a infantaria que luta na linha da frente.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Eu matei um [civil]”, afirmou, segundo a IStories. “Mas eu queria salvar tantas pessoas quanto possível”. O objetivo, explicou, era salvar outros soldados que estivessem a ser enviados para o “matadouro”.

Eu serei preso não pelo que fiz na Ucrânia, mas por toda a informação que vos dei. Eu só posso confessar tudo e explicar o que está a acontecer no país. Acho que teria sido melhor se a guerra nunca tivesse começado”, concluiu.

O antigo soldado russo fez parte de uma unidade destacada na região de Khabarovsk, que foi acusada de cometer crimes de guerra em Bucha. Na vila de Adriivka, pelo menos 40 dos mil residentes foram mortos durante a ocupação das tropas de Moscovo.

Daniil Frolkin é o primeiro soldado a ser sentenciado na Rússia por ter admitido participar na morte de civis. A sentença tem como objetivo impedir que outros soldados que tenham participado em crimes de guerra falem sobre as suas ações.