Deverão ser “boas notícias”, segundo já adiantou o primeiro-ministro, mas só os investidores e analistas vão recebê-las pela voz de Christine Ourmières-Widener. A TAP apresenta os resultados de 2022 na próxima terça-feira, dia 21 de março, mas ao contrário do que é habitual, não haverá uma conferência de imprensa.

Na convocatória publicada esta sexta-feira no site da empresa, a TAP revela que os resultados do quarto trimestre de 2022, bem como as contas anuais, serão publicadas na próxima terça-feira pelas 7h00. Da parte da tarde, haverá uma conferência, na qual participarão Christine Ourmières-Widener, a CEO demitida após terem sido conhecidas as conclusões da auditoria da IGF, e Gonçalo Pires, Administrador Executivo da companhia. “Este conference call destina-se a investidores e analistas financeiros”, refere a empresa na nota.

Segundo avançaram este sábado a SIC e a TVI, a ainda CEO da TAP queria dar uma conferência de imprensa para apresentar os resultados anuais da empresa, mas os ministério das Finanças e das Infraestruturas não terão permitido. As tutelas terão exigido que os resultados sejam apresentados apenas por escrito.

Christine Ourmières-Widener está atualmente em processo de saída da TAP, após ter sido demitida pelo Governo, após ter sido conhecida a auditoria da IGF à indemização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis. O Governo considerou que houve “violação grave, por ação ou por omissão, da lei ou dos estatutos da empresa” por parte da CEO, tendo sido este o motivo apresentado para o despedimento por justa causa.

A CEO e o chairman da TAP, Manuel Beja, que também foi demitido na sequência do mesmo caso, têm até 28 de março para contestar a decisão. Ambos permanecem em funções até ao final do mês. Christine Ourmières-Widener será substituída por Luís Rodrigues, até agora CEO da SATA.

Os resultados da TAP de 2022 deverão ser positivos, tal como o Governo já admitiu. A 02 de janeiro, na sequência da substituição de Pedro Nuno Santos por João Galamba, António Costa afirmou que “a TAP aí está a voar e brevemente vai dar boas notícias quando apresentar os resultados de 2022”. Também o ministro das Finanças, Fernando Medina, já afirmou que a atual gestão antecipou em dois anos os resultados previstos no plano de reestruturação da TAP.