É já a saber o adversário dos ‘quartos’ da Champions, que o Benfica recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães, que está em lugares europeus. Os encarnados entram primeiro em campo e querem manter a distância e, quem sabe, aumentá-la, já que FC Porto e Sporting de Braga defrontam-se este domingo. Já os conquistadores querem manter o quinto lugar, que dá acesso à Europa do futebol mas, sobretudo, voltar a derrotar o Benfica que não acontece desde a final da Taça de há 10 anos. Um clássico do futebol português para ouvir aqui, em direto na Rádio Observador.

A Emissão Especial arranca depois das 17h30, com a ajuda do Francisco Sousa, comentador ELEVEN, que fica encarregue de entregar o Relatório de Jogo no fim. Como sempre, o ex-árbitro internacional Pedro Henriques analisa ao segundo todos os lances duvidosos e deixa o resumo em mais uma edição do Sem Falta. E também na Rádio Observador há bancada e o líder da claque encarnada é Nuno Garcia.

A coordenação desta emissão de desporto fica a cargo do Vicente Figueira. O relato da partida no Estádio da Luz tem as vozes dos jornalistas João Filipe Cruz e Diogo Varela.

