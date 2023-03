É verdade, um jogador como João Félix não se paga com os trocos colocados à parte para doar ao peditório ao domingo. 11 milhões de euros para contar com um jogador durante meia época não é um investimento. Mas há que relativizar. Enzo Fernández (121 milhões de euros), Mykhaylo Mudryk (70), Benoite Badiashile (38), Noni Madueke (35), Andrey Santos (12), David Fofana (12) foram os restantes reforços — se é que não ficam a dever à palavra — do Chelsea no mercado de inverno. Nenhum deles tem tido o impacto do português nos blues.

João Félix é uma força à parte da época negativa que a equipa atravessa. O início até nem foi positivo. Uma expulsão no primeiro jogo é sempre um mau cartão de visita. O treinador dos londrinos, Graham Potter, confiou e tem colhido os frutos. Em fevereiro, marcou o único golo da equipa em todo o mês. Diante do Everton, jogo a contar para a Premier League, que terminou empatado a dois, um novo encontro com as redes confirmou o bom momento individual do jogador: ninguém marca mais do que Félix no Chelsea desde que o português chegou à capital inglesa a não ser Kai Havertz.

A análise do técnico dos blues também é positiva. “Foi fantástico, os adeptos aplaudiram-no. A exibição dele no geral foi muito boa. Acho que ele, o Kai Havertz e o Christian Pulisic atacaram bem. Foram bem cobertos pelo Enzo no meio-campo. Fizemos muitas coisas boas contra uma equipa que é difícil de controlar na totalidade. Não saímos com uma boa sensação, porque perdemos pontos. É algo para aprendermos”, elogiou Graham Potter no fim da partida com os toffees.

O Chelsea começou a vencer com o golo do atacante (52′). O empate do Everton chegou por Doucouré (69′). A precisares de pontos para saírem do décimo lugar e aspirarem aos lugares europeus, os blues correram atrás da vitória. Kai Havertz (76′) colocou a equipa a vencer, mas, no último minuto do jogo, Ellis Simms (89′) confirmou um novo desaire da equipa de Stamford Bridge.

Se na Premiere League os desempenhos não têm sido bons, diferente tem sido a campanha na Liga dos Campeões. O Chelsea eliminou o Borussia Dortmund e, no sorteio que decorreu esta sexta-feira, o Real Madrid foi o adversário selecionado. Assim, João Félix vai regressar à capital espanhola pela primeira vez depois de ter deixado o Atlético.