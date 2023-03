Nada como manter a casa limpa. Varrer, aspirar, arejar. Todos os métodos são válidos para este Benfica tratar da melhor maneira do seu lar. Com a vitória por 5-1, os encarnados mantêm o Estádio da Luz como o local em que parece que não é preciso jogar para se saber que, como cantam os adeptos, “o Benfica ganhou”. Mal puseram os pés na relva, os jogadores do Vitória SC entenderam que as regras são para cumprir e que deviam ter-se descalçado à porta. O castigo foi pesado.

Moreno tinha avisado para as goleadas que o Benfica aplicava aos adversários quando jogava em casa, sabendo que corria o risco de sofrer com o mesmo. “Olhamos para o jogo com a ideia de fazer algo diferente. À exceção do Paris Saint-Germain e do Sporting, todas as outras equipas não conseguiram pontos na Luz. É difícil, mas vamos com a convicção de que é possível pontuar. Teremos de estar no limite de tudo: da concentração, do foco, da coragem e da entreajuda”, alertou o técnico da equipa invicta no mês de fevereiro. “Vamos para o Estádio da Luz para competir, com responsabilidade por causa do clube que representamos”.

Roger Schmidt admitiu que Rafa não estava no máximo das suas capacidades, mas que ia a jogo. “O Rafa treinou, mas ainda não está a 100 %. Teve uma gripe forte, esteve uns dias de fora, mas fará parte da equipa”, revelou antes do encontro. Por força da ausência de Aursnes (suspenso por ter completado uma série de cartões amarelos) e para fazer frente ao adversário com quem os encarnados perderam os primeiros pontos esta temporada quando foram a Guimarães empatar a zero, o treinador alemão lançou o português no onze inicial.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.