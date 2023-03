“Ser uma coisa evidente é ficar reduzido a quase nada”, escreveu Teixeira de Pascoaes, o que na linguagem de Ana Moura poderia ser adaptado para “Neste fado dispenso normalidades”. Ela quer viver o instante como se não houvesse fim, canta em “Janela Escancarada” e foi precisamente isso que fez na noite de sábado no Porto, para uma Super Bock Arena praticamente lotada.

Há não muito tempo poderia parecer estranho colocar o público de pé para assistir a um concerto de uma fadista,, mas hoje o fado já não se faz só de xaile preto às costas nem de plateias sentadas em filas muito bem alinhadas. Faz-se de semba, quizomba, eletrónica, de pão e vinho sobre a mesa e de cachupa também.

Pelo menos assim o é na Casa Guilhermina, que antes de Ana Moura entrar ao som de “Minha Mãe”, aparecia filmada na grande tela LED do palco através de vários planos de câmaras de segurança apontadas, cremos nós, à própria casa de Moura: o berço da filha Emília num quadrado, a piscina e os gatos a deambular no jardim noutro, e no centro a Super Bock Arena enchendo-se para o concerto, ainda Gonçalo Afonso, um rapaz que nunca duvidou daquilo que a fadista queria para esta sua nova fase da carreira, como a própria fez questão de vincar no final do espetáculo, passava um DJ set a lembrar um warm-up das Noites Príncipe.

