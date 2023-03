Publicado em 1972, Com os holandeses já fez caminho em Portugal e na Holanda. O autor, nascido em Portugal em 1930, abandonou o país por motivos políticos, morou no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Nova Iorque e em Paris. Chegou à Holanda, julgando que a estadia seria coisa efémera. Lá ficou, e este livro resulta do seu olhar sobre o que viu. Ao longo da narrativa, vai sobressaindo a estranheza com que se vê o que se entende como outro.

O que dali vinha seria publicado na Holanda para ser lido por holandeses. Nem por isso o olhar se fez mais brando. Pelo contrário, o que salta à vista é mesmo a forma como o autor descreve o que parece injustificável, não raras vezes ridículo. Nisto, contrasta com a ideia de que parte da literatura de viagens procura o enaltecimento, o romantismo do desconhecido, o embelezamento constante. Ao meter-se a ver a vida por um prisma que se volta para a concretitude quotidiana, o autor passa ao lado do que se espera a priori de um livro sobre a Holanda, caso se espere que este pegue nos clichês, nas imagens reconhecidas por todo o mundo, na beleza fácil: nada de diques ou Vermeer ou Rembrandt. Nada de canais ou paisagens ou o elogio fácil à eficácia conhecida. Em vez disso, o autor faz um retrato de um povo, olvidando a pequena dor à portuguesa ou o deslumbramento português.

Ao descrever a vida entre os holandeses, e partindo a escrita do ponto de vista de alguém nascido e criado em Portugal – com outros costumes e outra cultura –, nota-se o embate constante entre quem vê os dias de formas diferentes, quase opostas. Assim, Rentes de Carvalho descreve um povo rigoroso, desligado, antipático, rude, que não dá um centímetros de generosidade a mais do que exige o implícito contrato social.

