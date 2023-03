Em atualização

O empresário Rui Nabeiro, que morreu este domingo aos 91 anos, está a ser recordado por várias personalidades como um exemplo para os empresários portugueses, uma referência que se distinguia por uma forma mais humana de estar nos negócios e pela capacidade que teve de fazer crescer uma grande empresa a partir do interior do país, nunca esquecendo a sua terra-natal.

António Costa destaca “exemplo de cidadania e humildade”

O primeiro-ministro português, António Costa, publicou uma mensagem de homenagem a Rui Nabeiro no Twitter, acompanhada de várias fotografias a preto e branco onde surgem os dois.

“O legado do Comendador Rui Nabeiro ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país. O seu percurso foi inspirador, pela força, energia e sempre o sonho de fazer acontecer”, escreveu Costa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Um exemplo de cidadania e humildade. De responsabilidade social e de paixão pela sua terra. Uma vida em prol da comunidade. Os meus sentimentos à família, amigos e a todos os campomaiorenses”, acrescentou.

Um exemplo de cidadania e humildade. De responsabilidade social e de paixão pela sua terra. Uma vida em prol da comunidade.

Os meus sentimentos à família, amigos e a todos os campomaiorenses. — António Costa (@antoniocostapm) March 19, 2023

“Uma referência no empresariado português”, diz João Vieira Lopes

Em declarações à Rádio Observador, o presidente da Direção da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, recordou Rui Nabeiro como “uma referência no empresariado português” e como uma pessoa “diferente”, com “uma intuição muito grande”.

“Para o país em geral e para mim em particular é um momento muito triste”, disse. “Pessoalmente porque ao longo da minha vida tive relações continuadas com o Sr. Rui Nabeiro, quer como cliente, quer em termos pessoais, quer em termos associativos.”

“É uma pessoa marcante, uma referencia no empresariado português”, afirmou João Vieira Lopes, sublinhando a “intuição muito grande, um sentido de inovação, visão de negócio estratégica profundamente notáveis”.

Sublinhando que Rui Nabeiro começou a trabalhar ainda na infância e “não tinha formação académica”, João Vieira Lopes descreve o empresário como “um intuitivo” que se distinguia da maioria dos empresários pelo “fator humano” e pelo modo como “considerava os trabalhadores”.

João Vieira Lopes destaca ainda como Rui Nabeiro manteve sempre uma profunda ligação ao Alto Alentejo, mantendo a Delta sedeada em Campo Maior.

“Para ele o negócio não eram só números”, disse ainda. “Marcou bastante o modo de estar na vida empresarial neste país.”

Demonstrou que interior do país pode ser transformado, diz Ana Gomes

Ana Gomes, ex-candidata presidencial, destacou à Rádio Observador que Rui Nabeiro soube “valorizar o interior, fazer singrar uma empresa internacional como a Delta ficando localizado na sua terra de origem no interior”.

Rui Nabeiro demonstrou que “a realidade pode ser transformada”, destacou Ana Gomes. “O comendador Rui Nabeiro demonstrou que uma realidade do interior do país podia ser transformada com grande proveito para a projeção do país.”

A ex-candidata presidencial lembrou também a última conversa que teve com Rui Nabeiro em 2021 e sublinhou que ele nunca perdeu “a ligação à sua própria terra, onde continuava a residir”, nem “esse arreigado sentir do seu dever social”.

Augusto Santos Silva: “Foi um dos maiores e melhores empresários portugueses”

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, reagiu à morte de Rui Nabeiro numa mensagem publicada no Twitter.

“Rui Nabeiro distinguiu-se pelo amor a Portugal e à sua terra de sempre, Campo Maior, que serviu como autarca e cidadão. Foi um dos maiores e melhores empresários portugueses, muito atento aos direitos dos seus trabalhadores. Permanecerá na memória de todos”, escreveu Santos Silva.

Rui Nabeiro distinguiu-se pelo amor a Portugal e à sua terra de sempre, Campo Maior, que serviu como autarca e cidadão. Foi um dos maiores e melhores empresários portugueses, muito atento aos direitos dos seus trabalhadores. Permanecerá na memória de todos. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) March 19, 2023

Luís Montenegro: “Rui Nabeiro foi um homem bom”

O presidente do PSD, Luís Montenegro, também reagiu à morte de Rui Nabeiro com uma mensagem publicada no Twitter.

“Rui Nabeiro foi um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social. Mostrou que é possível criar riqueza com trabalho e inovação e que, a partir daí, se gera emprego e qualidade salarial. Sentidos pêsames à sua família”, escreveu Montenegro.

Rui Nabeiro foi um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social. Mostrou que é possível criar riqueza com trabalho e inovação e que, a partir daí, se gera emprego e qualidade salarial. Sentidos pêsames à sua família. pic.twitter.com/g8bn9nRK4N — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) March 19, 2023

Cláudia Azevedo. Nabeiro “criou valor social e económico para Portugal”

A presidente executiva do grupo Sonae, Cláudia Azevedo, disse numa mensagem ao Observador que Rui Nabeiro “foi um empresário muito importante que criou valor social e económico para Portugal”.

Enviando os “sentimentos a família”, Cláudia Azevedo classificou também Rui Nabeiro como “um bom homem”.

António Saraiva lembra legado de liderança com exemplo, ética e valores

Em declarações à SIC Notícias, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considerou que Rui Nabeiro deixa “um legado de liderar pelo exemplo, com ética, com valores, com princípios, que neste tempo que vivemos de disfunções é um farol de que como se deve gerir”.

“Foi um exemplo para todos nós, um empresário que soube adaptar-se, quase do nada criou o império que é hoje a Delta”, destacou António Saraiva.

O líder da CIP sublinhou também que Rui Nabeiro fez “crescer a empresa” enquanto fazia o bem. “Aquele riso permanente que tinha na cara, transmitia uma paz interior que era contagiante”, afirmou ainda António Saraiva.

“É um exemplo que deveremos seguir, é com muita pena que vemos partir pessoas deste calibre”, destacou.