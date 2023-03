Concentre-se neste desafio: tem mais do que 150.000€ para gastar num automóvel novo e só está interessado nas novidades mais recentes a chegar ao mercado. Nós dizemos-lhe quais são e você escolhe uma, ou seja, vota naquela que considera ser a melhor escolha nesta faixa de preços. No processo, habilita-se a ganhar um automóvel novo, livre de quaisquer encargos, um Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus (no valor de 16.687€). Como já terá percebido, abriu nova votação no âmbito dos Prémios Auto Observador 2023, desta feita reservada a modelos com um preço equivalente ao de algumas casas no mercado…

Num patamar onde o sonho caminha de mãos dadas com mecânicas possantes, uma estética arrebatadora e tecnologia de ponta em matéria de conectividade, segurança e infoentretenimento, há sete novidades que foram introduzidas o ano passado no mercado português. E, como seria de esperar, todos os modelos que se apresentam a concurso são, cada um à sua maneira, uma interpretação de luxo sobre rodas na óptica dos respectivos construtores.

A britânica Aston Martin concorre com três modelos, nomeadamente o DBX 707 e o V12 Vantage, que se apresenta igualmente na variante Roadster. Já a BMW inscreve o M4 CSL, que foi notícia recentemente por ter cravado novo recorde no mítico circuito de Nürburgring, cortesia de uma dieta aliada a uma mecânica com nada menos que 550 cv, capaz de impulsionar o coupé bávaro de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos, para depois continuar a responder ao acelerador até atingir os 307 km/h – a velocidade máxima a que está limitado.

A Ferrari, adversário sempre temível em qualquer contenda, submete a votos o seu 296 GTS, o descapotável PHEV que o Alfredo Lavrador já teve oportunidade de conduzir, domando os 830 cv deste Cavallino Rampante. Mas, como que a adivinhar os dias de sol que aí vêm, há mais um par de descapotáveis a disputar a sua preferência. Um deles é o Maserati MC20 Cielo, que veio contestar a célebre máxima de que “o céu é o limite”. Neste caso não, pois não há no mercado um tejadilho em vidro retráctil como o deste MC20, que passa de transparente a opaco num ápice. O outro é o Mercedes-AMG SL, que recupera a clássica capota e exibe um carácter ainda mais desportivo.

Qual destes sete automóveis escolheria? Não responda, vote. Ao fazê-lo, pode aproveitar para dizer de sua justiça em relação às restantes categorias que já estão abertas e, assim, incrementa as suas hipóteses de se sagrar o “Leitor Vencedor” desta iniciativa do Observador que, nesta 6.ª edição, introduz ainda uma outra novidade, a referenciação. Objectivamente, a hipótese de ganhar o Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus depende de acertar no modelo vencedor da respectiva categoria, sendo que, em caso de empate, ganha o leitor mais rápido a votar. Por isso, se quiser aumentar as suas probabilidades de sucesso, basta que referencie o concurso a outras pessoas e estas completem a votação para que lhe seja descontado tempo. Está tudo aqui, no regulamento.

Lembramos que há um total de 54 novidades a concurso, distribuídas por nove categorias. Neste momento, sete dessas categorias estão abertas, o que significa que pode começar a votar agora e mesmo assim continua a ter hipóteses de ganhar o Toyota.

Pisca Pisca.pt, Continental e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2023, iniciativa cujo prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.