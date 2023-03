A entrada de turistas no Panteão de Roma deixará de ser gratuita e passará a ter um custo de cinco euros, segundo um acordo assinado entre o ministério da Cultura italiano e a Igreja Católica de Roma. Ainda não é certo, contudo, quando é que a nova medida será implementada.

O templo romano é o maior monumento de Itália e atrai milhões de turistas todos os anos. Segundo informação da Euronews sobre o acordo da passada quinta-feira , os lucros gerados com os bilhetes serão divididos entre o ministério da Cultura, que receberá 70% para ajuda na manutenção do espaço, e a diocese de Roma.

Construído no século I Antes de Cristo, o templo politeísta foi transformado numa igreja católica em 609 Depois de Cristo. O templo passou desde então a designar-se Basílica de Santa Maria dos Anjos e dos Mártires, com missas a serem celebradas regularmente no local.

Para o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, a nova medida é uma questão de “bom senso”, conta o ABC. “Em apenas três meses conseguimos definir um objetivo baseado no bom senso: implementar o pagamento de um bilhete no local cultural mais visitado de Itália”, afirmou o ministro. Estima-se que possam ser angariados dez milhões de euros anualmente.

Segundo a nova regra, visitantes até aos 25 anos pagarão apenas uma taxa de dois euros. Residentes da cidade de Roma, menores de idade e pessoas que queiram assistir às missas poderão entrar gratuitamente no Panteão.