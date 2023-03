Ao fim de mais de três décadas preso no estado da Florida, um norte-americano inicialmente condenado a 400 de prisão foi libertado depois de os procurados suspenderem o caso. Sidney Holmes, de 57 anos, foi condenado em abril de 1989 a 400 anos de prisão por ter sido cúmplice num assalto à mão armada nesse mesmo ano, segundo a CNN. O homem, garantia a justiça, tinha sido o condutor durante o golpe levado a cabo por outros dois indivíduos.

Nunca perdi a esperança e sempre soube que este dia viria”, afirmou Sidney Holmes, segundo um comunicado do Innocence Project of Florida. “Mal posso esperar para abraçar a minha mãe no mundo livre pela primeira vez em 34 anos.”

O processo de exoneração começou quando, em novembro de 2020, o detido contactou a unidade de revisão de casos dos procuradores do condado de Broward, afirmando estar inocente do crime. A unidade de revisão, em conjunto com o Innocence Project, iniciou uma nova investigação ao caso de Holmes e depararou-se com “dúvidas razoáveis em relação à sua culpa“.

Em 1989, uma das duas vítimas do assalto descreveu o carro utilizado no golpe. Semanas mais tarde, foi um irmão da vítima a ver um carro idêntico e informar as autoridades, tendo-lhes fornecido o número da matrícula. Esse carro pertencia a Sidney Holmes. O então suspeito tinha um álibi, além de o seu carro ter um código de chave diferente do carro utilizado pelo perpetrador do assalto. Porém, Sidney Holmes acabou por ser identificado por uma das vítimas durante um segundo alinhamento de suspeitos, ainda que tal não tenha acontecido numa primeira tentativa.

Não houve nenhuma prova física ou científica, nem testemunhas que corroborassem o sucedido ou tivessem ligado Sidney Holmes ao crime”, afirmou o Innocence Project.

Com base na revisão do caso, cinco elementos de um júri composto por seis pessoas votaram a favor da inocência de Sidney Holmes. De acordo com a CBS News, ambas as vítimas defenderam igualmente a sua libertação. Uma organização sem fins lucrativos de Florida irá ajudar o agora homem livre na sua reintegração na sociedade.