Após uma semana atribulada para a banca, que culminou com a compra do Credit Suisse pelo UBS por mais de três mil milhões de euros, seis grandes bancos centrais anunciaram uma ação coordenada para aumentar a liquidez do mercado.

Na noite deste domingo, a Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco do Canadá e o Banco Nacional da Suíça anunciaram uma ação coordenada para aumentar a provisão de liquidez em dólares norte-americanos.

Em comunicado, o Banco Central Europeu revela que os seis bancos centrais vão aumentar a frequência das operações com prazo de sete dias para uma frequência diária. A medida entrará em vigor já esta segunda-feira, 20 de março, e deverá estar em vigência “pelo menos” até ao final de abril, “para ajudar ao bom funcionamento dos mercados financiados em dólares”, refere a instituição liderada por Christine Lagarde. Esta ação coordenada pretende aumentar as provisões de liquidez através de acordos de linhas swap de liquidez, refere o BCE.

“A rede de linhas swap entre estes bancos centrais é um conjunto de ferramentas permanentes disponíveis e serve como um importante apoio de liquidez para facilitar quando há constrangimentos nos mercados globais de financiamento e, assim, ajudar a mitigar os efeitos de tais constrangimentos na concessão de crédito às famílias em empresas”, conclui o BCE.

A decisão foi conhecida poucas horas depois de o Banco Nacional da Suíça confirmar a venda do Crédit Suisse ao UBS, negócio que recebeu o aval do BCE.