Esta segunda-feira queremos saber a sua opinião sobre as mais recentes declarações de Cavaco Silva. O antigo Presidente da República discursou numa cerimónia para assinalar os 30 anos do Programa Especial de Realojamento, um programa lançado por um governo seu. Foi nesse mesmo encontro onde deixou duras críticas à política de habitação do executivo de António Costa. No Contra-Corrente de hoje vamos comparar o atual pacote “Mais Habitação” com as medidas do passado lançando também a questão: Cavaco tem ou não razão nas críticas que faz?

