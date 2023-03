Um grupo de 30 pessoas, entre jovens e sacerdotes, da comunidade de língua portuguesa de Macau vai à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, anunciou a diocese do território.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ nasceu por iniciativa do papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A edição deste ano, que será encerrada pelo papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19.