O Presidente chinês, Xi Jinping, chegou a Moscovo, onde estará reunido nos próximos três dias com o seu homólogo russo. Da agenda oficial, faz parte um jantar que será oferecido por Vladimir Putin esta segunda-feira. Tipicamente russo, o menu de seis pratos já é conhecido.

De acordo com a agência de notícias RIA, os dois líderes vão começar a refeição com marisco do Extremo Oriente russo. Como entradas, farão ainda parte do menu panquecas salgadas de codorniz com cogumelos, sopa de um peixe russo — sterlet — com rasstegai (uma espécie de tarte salgada) e sorvete de romã.

O prato principal do jantar oferecido pelo Chefe de Estado da Rússia será veado com molho de cereja ou nelma (um peixe da família do salmão) do rio Pechora com vegetais.

Como sobremesa, Vladimir Putin e Xi Jinping vão comer uma iguaria tipicamente russa: pavlova. A refeição será também acompanhada com dois vinhos da colheita de 2020 da região de Divnomorskoye, no Mar Negro.