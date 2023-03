Um novo mural de Banksy surgiu na cidade costeira de Herne Bay, em Inglaterra. A obra, contudo, não viveu muito tempo, tendo o edifício da instalação sido demolido posteriormente.

O artista de rosto anónimo reivindicou o seu mais recente trabalho realizado no condado de Kent, intitulado “Morning Has Broken“, através de uma publicação, na passada quarta-feira, na rede social Instagram. O mural retrata a silhueta de um rapaz a abrir as cortinas de uma janela, com um gato a espreitar a rua. A servir de cortinas puxadas pelo menino estão duas chapas de metal, dobradas para se assemelharem ao formato de cortinados.

Na terceira foto do artista, contudo, é possível ver que a parede onde a obra de arte tinha sido criada foi demolida. É ainda possível ver o braço articulado de uma retroescavadora, um contentor de destroços e um homem de capacete e colete refletor junto do edifício parcialmente demolido.