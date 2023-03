O deputado socialista do parlamento regional Carlos Silva defendeu esta segunda-feira a necessidade de haver uma “maior regulamentação” do setor turístico nos Açores por parte do Governo Regional, por forma a não comprometer a qualidade do setor.

O parlamentar referiu que, “se é verdade que o turismo tem vindo a crescer na região, também é evidente que é necessário haver uma maior atuação do Governo dos Açores na regulamentação, no controlo e planeamento do setor, sob pena de se dar cabo do que foi conquistado ao longo dos anos”.

“Podemos estar a pôr em causa a qualidade do serviço que é prestado e a defraudar as expectativas de quem nos visita, mas também, e sobretudo, do impacto que o turismo tem na vida dos açorianos”, declarou o deputado à saída de uma reunião do grupo parlamentar do PS/Açores com a empresa “Azores Easy Rent”, em Ponta Delgada.

O deputado defendeu a necessidade de “conjugar o interesse turístico com a qualidade de vida dos residentes”, o que os socialistas entendem que, “neste momento, está a ser posto em causa”.

“Não há uma atuação do Governo dos Açores na regulamentação, nem uma preocupação com o número de viaturas das ‘rent a car’ na região”, afirma Carlos Silva.

A empresa “Azores Easy Rent” manifestou ao PS/Açores preocupação com o parque para viaturas de aluguer no aeroporto de Ponta Delgada, devido “à distância que há a percorrer, à falta de condições que são garantidas aos privados e a quem visita”.

Acresce que, além de não se saber o número de viaturas de “rent a cart” que existem nos Açores, foi ainda apontado o agravamento do custo da energia.

Carlos Silva lamentou que locais com grande pressão turística na ilha de São Miguel como a Lagoa de Fogo e as Sete Cidades “continuem sem ter uma solução à vista”, estando para breve a denominada época alta do turismo.

O deputado referiu que foi apontada a “dificuldade com o recrutamento de pessoas qualificadas”, bem como com os valores que são cobrados por viatura no verão, que é “muito elevado, atingindo por vezes 200 ou 300 euros”.

A vice-presidente do grupo AC Cymbron, que integra a “Azores Easy Rent, Carolina Esteves, considerou, por seu turno, no final da reunião com o PS/Açores, que se “avizinha um bom ano para todos”, mas há que “saber fazer com as condições certas”, uma vez que “o turista vem com uma expectativa alta e não pode ser defraudado”.

A responsável apontou como um dos grandes problemas com que o setor de “rent-a-car” se confronta a “dificuldade em adquirir viaturas”, bem como as condições de operacionalidade no aeroporto de Ponta Delgada.