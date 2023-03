Um projeto desenvolvido pelo laboratório de investigação do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC) está entre os finalistas do Aesthetica Art Prize, concurso internacional de arte contemporânea realizada anualmente.

O projeto The Middle Passage foi desenvolvido pelo Computational Design and Visualization Lab., laboratório de investigação do CISUC e integra os 10 finalistas do Aesthetica Art Prize, foi esta terça-feira anunciado, em comunicado enviado à agência Lusa.

Foi também selecionado para integrar a exposição de arte contemporânea na Galeria de Arte de York (Inglaterra), entre sexta-feira e o dia 4 de junho.

O projeto finalista resulta de uma parceria entre o CISUC, o Instituto Pedro Nunes e a Fundação Cupertino de Miranda.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

The Middle Passage, da autoria dos investigadores do CISUC Tiago Martins, Sérgio Rebelo, Jéssica Parente, Evgheni Polisciuc, João Bicker e Penousal Machado, reflete sobre a magnitude do comércio transatlântico de africanos escravizados, entre os séculos XVI e XIX.

Apresenta ainda uma série de artefactos digitais, que oferece ao público a imersão neste período histórico.

Este trabalho baseia-se em dados disponibilizados pela Trans-Atlantic Slave Trade Database, alojada na Emory University, localizada na região metropolitana de Atlanta, Estados Unidos da América.

O Aesthetica Art Prize é uma competição internacional de arte contemporânea realizada anualmente pela revista de arte e cultura Aesthetica Magazine.

O prémio foi criado em 2007 para celebrar e apoiar a excelência e a inovação na arte contemporânea.

O concurso é aberto a artistas de todas as nacionalidades, dedicados a qualquer tipo de expressão artística, nomeadamente pintura, escultura, fotografia, design gráfico, vídeo e instalação que são avaliados por um painel de especialistas em arte contemporânea.

Para além da distinção financeira, os vencedores têm, ainda, a oportunidade de exibir os seus trabalhos em galerias e exposições de todo o mundo, sendo, ainda, destacados na revista da especialidade.

Os vencedores desta competição internacional de arte contemporânea são anunciados na quinta-feira.