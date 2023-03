Domingo começa a hora e o tempo de verão: temperaturas entre os 25 e os 30ºC

Indo por partes. Esta semana ainda haverá alguma instabilidade no tempo no nosso país. Até sábado, é previsível que chova a norte: esta quarta no Minho e Douro Litoral, quinta e sexta e sábado em todas as regiões acima do Mondego. Já no resto do território, quando muito, céu nublado ou neblinas matinais. As temperaturas rondarão os 17/19ºC de máxima e os 9ºC/10ºC de mínima a norte e centro e entre os 19ºC/22ºC de máxima e 10ºC/11ºC de mínima a sul.

Mas a partir de domingo, 26, as temperaturas começam a subir lentamente, uma subida que se acentuará na terça, ainda que com grandes amplitudes térmicas entre os dias e as noites: para Lisboa, por exemplo, prevêem-se 26ºC de máxima na quarta, dia 29, e 12ºC de mínima, uma diferença de 14ºC. Estamos a falar de temperaturas 10ºC superiores à média habitual para esta altura do ano, isto numa altura em que elas já estão bem acima do normal para o fim de março.

Otra semana de calor de 30ºC en España. Y la próxima semana más ???? No estamos ante una ola de calor pero tenemos ????MAPA ROJO???? para rato ????Anomalía de temperatura prevista para la semana 27 marzo-2 abril. Fuente: ECMWFhttps://t.co/Y0AFDepPq1 pic.twitter.com/D9zNyCUNHG — Eltiempo.es (@ElTiempoes) March 21, 2023

#ÚltimaHora Las borrascas pasarán "más al norte". Lloverá en pocos puntos del país esta semana y es que el mapa se nos quedará casi totalmente seco en los próximos días: mandará la estabilidad y las temperaturas por encima de la media. pic.twitter.com/y74o2w3xgr — Eltiempo.es (@ElTiempoes) March 21, 2023

Uma das razões para a ausência de chuva a partir da próxima semana pode dever-se ao facto de a corrente polar (jet stream) estar a acelerar e a desacelerar a ritmos diferentes do esperado. Esta corrente, que determina grande parte do puzzle atmosférico da Europa, corre normalmente a grande velocidade, de oeste para este, no inverno, devido às grandes diferenças de temperatura entre as regiões polares e as tropicais. Essa velocidade ajuda não só à formação de depressões e tempestades, como à sua movimentação rápida, trazendo chuva, neve e, vento, claro está. No verão, como as diferenças de temperaturas se esbatem, a velocidade do fluxo também é menor, o que permite que massas de ar quente dos trópicos ou do Norte de África cheguem mais facilmente à Europa.

Neste momento, o jet stream até acelerou, mas está rodar em latitudes mais altas porque há massas quentes a “empurrá-lo”. E isso faz com que as tempestades circulem acima da Península Ibérica e a chuva apanhe, quando muito, apenas o norte.

¡El chorro polar acelera! ????️ Las borrascas circularán por latitudes altas, por lo que en gran parte de #España no lloverá ???? esta semana. Además, nos afectarán masas de aire muy templadas: volverán los 30 ºC ????️ en los próximos días. ℹ️ https://t.co/WWUwquXWtz pic.twitter.com/OC3qEh867T — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) March 20, 2023

É expectável, tanto o quanto é possível prever pelos mapas meteorológicos a esta distância e pelos modelos que se aplicam, que o padrão se mantenha assim até à Páscoa. Ou seja, entre o Domingo de Ramos, dia 2, e o fim de semana Pascal, 7, 8 e 9, que o calor se mantenha e que não chova. Mas ainda é muito cedo para dar alguma coisa como certo.

Quase garantido é que, tal como domingo entramos no horário de verão, entraremos também em temperaturas próprias dessa estação. Isto apesar da primavera ter acabado de começar.