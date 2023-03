O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, afirmou esta segunda-feira que só 15% dos treinadores em Portugal são mulheres e que o desporto precisa de uma maior presença feminina nos “lugares de poder”.

Em Viana do Castelo, durante a cerimónia oficial de abertura do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, o governante indicou que a vertente feminina do futebol tem contribuído para o aumento de praticantes, fixado nos 212 mil, e defendeu que o “debate” acerca da presença feminina se alargue “aos lugares de poder”, estendendo a análise a outras modalidades.

“Das 60 modalidades com estatuto de utilidade pública em Portugal, só 15% dos treinadores são mulheres. Estamos muito longe da média europeia. Está aqui um fosso que importa atacar e corrigir. (…) O grande objetivo é que Portugal chegue a 2030 dentro da média europeia, não só nas praticantes, como nas treinadoras, nas dirigentes e nas árbitras”, frisou, no seu discurso.

Segundo um relatório de 2015 do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, a percentagem de treinadoras na União Europeia já se situava então entre os 20 e os 30%, e o secretário de Estado reconheceu haver “muito caminho pela frente” para reduzir a “desigualdade de representação no futebol e no desporto, em geral”.

João Paulo Correia considerou ainda que a profissão de treinador é “uma das mais exigentes” na sociedade, face à “permanente avaliação e escrutínio” dos adeptos ou da imprensa e, ao mesmo tempo, uma “mais-valia” para o sucesso desportivo dos praticantes, estendendo a análise para lá do futebol.

“Não há atleta que seja uma referência ou que conquista uma prova internacional que não tenha por detrás do sucesso um treinador ou uma treinadora. Sucesso desportivo é sinónimo de bom treinador ou boa treinadora (…) Os treinadores são essenciais na formação, são essenciais no clube de base e na arquitetura do alto rendimento desportivo”, vincou.

Já o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, vincou que o treinador português tem “uma capacidade de inovação e sobrevivência que poucos têm”.

“O futebol em Portugal é uma indústria de talento e viveu sempre em torno dos jogadores. Não se tem valorizado o papel do treinador, mas hoje já tem o reconhecimento que lhe é devido. (…) Contamos com profissionais de elite em Portugal”, realçou, durante a sessão que abriu um encontro com mais de um milhar de inscritos, que decorre entre segunda e terça-feira, no âmbito da programação de Viana do Castelo como Cidade Europeia do Desporto em 2023.