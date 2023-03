Uma série de explosões foram reportadas durante a noite desta segunda-feira na cidade de Dzhankoi, na península da Crimeia.

Os serviços de informação ucranianos afirmaram que as explosões destruíram mísseis cruzeiros russos Kalibr, que estavam a ser transportados por comboio. A Ucrânia não assumiu responsabilidades pelo incidente, acusando antes a Rússia de estar a preparar “a península ucraniana da Crimeia para a desocupação”.

“As explosões misteriosas continuam o processo de desmilitarização russo e preparam a península ucraniana da Crimeia para a desocupação”, pode ler-se na conta oficial do Telegram dos serviços.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in #Dzhankoi, temporarily occupied #Crimea, during their transportation by rail, Ukrainian intelligence reported. "The mystery clap continues the process of demilitarization of #Russia and prepares the Ukrainian peninsula of… https://t.co/JrOuzRC98o pic.twitter.com/gA0b7sCds1 — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2023

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail – @DI_Ukraine It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

Segundo a agência de notícias TASS, o governador russo de Dzhankoi, Ihor Ivin, disse que Dzhankoi foi atacada por drones e que um homem de 33 anos ficou ferido durante o ataque. Foi transportado para o hospital, não correndo risco de vida. Ivin alegou ainda que vários edifícios, incluindo uma escola, foram afetados por um incêndio e que a rede elétrica foi danificada.

A Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014. Com o início da invasão russa, a 24 de fevereiro do ano passado, as autoridades ucranianas garantiram que todo o território será libertado da ocupação russa, incluindo a Crimeia.