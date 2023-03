Alex Murdaugh, ex-advogado condenado a duas penas de prisão perpétua pelo homicídio da mulher e de um dos filhos, está a leiloar a mobília da família. Os pertences dos Murdaugh, que durante décadas foram uma das famílias mais influentes da Carolina do Sul, apareceram à venda numa publicação de Facebook da Liberty Auction House e estarão disponíveis para licitações esta quinta-feira.

Na publicação, a casa de leilões não especificou que os itens pertenciam à família, dizendo apenas tratar-se de “um importante espólio adquirido em Colleton County, Carolina do Sul”. A localização situa-se a menos de 40 quilómetros de Moselle, a imponente propriedade dos Murdaugh, onde o crime terá ocorrido. À estação televisiva WCIV, afiliada regional da ABC News, a LibertyAuction confirmou a origem das mobílias.

Entre os pertences já divulgados estão os troféus de caça de Murdaugh, conjuntos de loiça da família, candeeiros decorados com carapaças de tartarugas e sofás de cabedal com a insígnia da família. Mais imagens deverão ser divulgadas nos próximos dias, com o aproximar do leilão que irá decorrer presencialmente num armazém da Liberty Auctions na Georgia.

Murdaugh, recorde-se, foi condenado pela morte da mulher, Maggie, e de um dos filhos, Paul Murdaugh. O famoso advogado, cuja história inspirou uma série da Netflix (Murdaugh Murders: A Southern Scandal), tendo entretanto recorrido da sentença.