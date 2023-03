A Reserva Federal dos EUA decidiu, nesta quarta-feira, subir a taxa de juro de referência em 25 pontos base, para um intervalo entre 4,75% e 5%, apesar da turbulência em partes do setor financeiro nas últimas semanas. O banco central retirou, no comunicado oficial, a referência a futuros aumentos da taxa de juro, o que está a ser interpretado pelas bolsas como um possível sinal de que esta poderá ter sido a última subida deste ciclo.

Nas últimas semanas, as expectativas em relação a esta decisão oscilaram entre duas hipóteses: uma possível subida de 50 pontos base (o que seria uma aceleração justificada pelos dados da inflação que não estão a baixar tão rapidamente quanto desejável) e, em alternativa, manter-se as taxas de juro inalteradas, no que seria uma reação de cautela após alguns bancos de menor dimensão terem colapsado ou enfrentado grandes dificuldades associadas, em parte, à rápida desvalorização dos títulos de dívida pública norte-americana (que é promovida pelas sucessivas subidas das taxas de juro).

No final, após a reunião de dois dias do Comité de Operações no Mercado Aberto (FOMC, na sigla original do organismo que decide as taxas de juro do dólar), o banco central decidiu uma decisão pelo ponto intermédio: uma subida de um quarto de ponto percentual, que eleva as taxas de juro para o intervalo entre 4,75% e 5%. Desde 2007 que as taxas de juro nos EUA não estavam tão elevadas.

Apesar de a crise bancária não ter demovido a Reserva Federal de subir as taxas de juro, o banco central norte-americano admite que a turbulência recente irá pesar no crescimento económico e na atividade de concessão de crédito. Porém, a banca dos EUA está “saudável” e é “resiliente”, garante a Reserva Federal.

Quanto às taxas de juro, a Reserva Federal abandonou a indicação de que “será apropriado que haja aumentos contínuos” e substituiu essa frase pela expectativa de que se pode esperar “mais alguma firmeza adicional” na política monetária, uma formulação diferente que torna mais ambígua a orientação futura sobre os próximos passos.