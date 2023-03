O famoso Bob Júnior, conhecido como o “Rei Leão” do Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia morreu no dia 11 deste mês e as redes sociais encheram-se de tributos de vários internautas.

O leão, também conhecido como Snyggve e que aparentava ter dez anos, governou durante sete esta reserva africana com a ajuda do seu irmão, Tryggve, mas não resistiu a uma luta com rivais. Mais, o irmão também terá morrido, não ao mesmo tempo, mas em ataques coordenados, julgam dirigentes do Serengeti.

“Eles queriam derrubar o Bob“, disse à BBC, Fredy Shirima, um dos responsáveis pela conservação do parque. “Estes incidentes normalmente acontecem quando o chefe de um grupo envelhece ou às vezes quando os outros leões machos não estão felizes com o seu controle sobre um grande território”, explica Fredy Shirima.

Segundo alguns funcionários deste parque — com cerca de 3.000 leões, é conhecido mundialmente por ter inspirado o filme de animação da Disney “Rei Leão”, que conta a história de Simba — Bob Júnior não terá lutado quando foi atacado e morto.

A julgar pelos comentários nas redes sociais, o mais icónico e temido felino da reserva natural africana, filho de Bob, em homenagem ao cantor jamaicano Bob Marley, deixava-se ver e fotografar frequentemente pelos visitantes do parque.

Com data por anunciar, o parque, situando no norte da Tanzânia, está a preparar um funeral especial para o rei Bob Júnior.