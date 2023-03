A Polícia Federal (PF) do Brasil está a realizar, esta quarta-feira, uma mega operação policial para desmantelar uma organização criminosa que planeava “ataques contra agentes públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro”, anunciou a PF, na sua conta do Twitter. Entre os políticos está Sergio Moro, antigo ministro da Justiça do governo de Bolsonaro.

???? A PF deflagra na manhã desta quarta a Op. Sequaz, com objetivo de desarticular organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro, em pelo menos cinco unidades da federação. — Polícia Federal (@policiafederal) March 22, 2023

De acordo com as informações avançadas pelas autoridades brasileiras, estão 120 polícias no terreno para cumprir 24 mandados de busca e 11 mandados de prisão em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rondónia.

Através do Twitter, Sergio Moro revelou que é um dos alvos deste grupo criminoso e adiantou que fará mais esclarecimentos durante a tarde desta quarta-feira. Além disso, o antigo ministro da Justiça do governo de Bolsonaro referiu que o grupo se chama PCC – Primeiro Comando da Capital, que é classificado como a maior organização criminosa.

Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado. Por ora, agradeço a PF, PM/PR, Polícias legislativas do Senado e da Câmara, PM/SP, MPE/SP, e aos seus dirigentes pelo apoio e… — Sergio Moro (@SF_Moro) March 22, 2023

Ainda de acordo com a informação avançada pela Polícia Federal, “os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea e os principais suspeitos encontravam-se nos estados de São Paulo e Paraná“.