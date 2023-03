Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Ao 392.º dia de guerra o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou a frente de batalha perto da cidade de Bakhmut, palco de intensos combates entre as forças de Kiev e de Moscovo há vários meses. Nas últimas horas as autoridades ucranianas denunciaram bombardeamentos russos na região de Zaporíjia, após uma noite de ataques com drones na região de Kiev.

Estes são os principais acontecimentos que marcaram as últimas horas:

O que aconteceu durante a tarde?

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na habitual conferência de imprensa que o Ocidente teve uma reação hostil à visita do Presidente da China a Moscovo. Xi Jinping partiu esta quarta-feira da capital russa, após uma visita de dois dias na qual os dois países reforçaram os laços.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo voltou a criticar o envio de munições com urânio empobrecido do Reino Unido para a Ucrânia. Esta decisão levou o conflito “para novos e perigosos níveis”, alertou Sergei Lavrov. Já o vice-ministro, Sergei Ryabkov, afirmou que a probabilidade de conflito nuclear está agora “no nível mais alto em décadas”.

O ataque russo à cidade de Zaporíjia provocou, até agora, uma morte. Pelo menos 25 pessoas foram hospitalizadas.

O que aconteceu durante a manhã?

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversou e condecorou os defensores da cidade de Bakhmut. “Obrigada por protegerem o Estado, a soberania, o leste da Ucrânia”, afirmou.

Um ataque russo com drones sobre a região de Kiev durante a noite fez três mortos e sete feridos, noticiou a Reuters. Os alvos do ataque terão sido um edifício de habitação e uma escola na cidade de Rzhyshchiv, que ficaram parcialmente destruídos.

A Human Rights Watch denunciou como um crime de guerra o ataque a um prédio que matou mais de 40 civis em Izium, no leste da Ucrânia. Segundo a HRW, o edifício era perto das linhas da frente e as suas caves serviam de abrigo para dezenas de civis, mas não foram encontradas provas de que as forças ucranianas as usaram para fins militares.

As autoridades ucranianas revelaram que durante a noite a região de Kiev foi alvo de um ataque russo. Terão sido lançados 21 drones, dos quais 16 foram abatidos. Foram registados pelo menos quatro mortos.