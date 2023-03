O presidente do PSD considerou esta quarta-feira que o primeiro-ministro “perdeu um pouco a cabeça” quando tentou “atribuir responsabilidades inusitadas” e “atirar lama ética” ao último Governo social-democrata por causa do processo de privatização da TAP.

“[Sobre a TAP] creio que o primeiro-ministro perdeu um pouco a cabeça, para não dizer mesmo que se passou, ao querer agora atribuir responsabilidades inusitadas ao Governo do PSD”, sustentou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas depois de uma reunião com a delegação social-democrata no Parlamento Europeu (PE) e a presidente da instituição, Roberta Metsola, em Bruxelas, na Bélgica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na ótica do presidente social-democrata, o primeiro-ministro “já disse tudo e o seu contrário” e fez o mesmo quando “primeiro nacionalizou uma parte, depois nacionalizou 100%” da companhia aérea e agora vai avançar para privatização.

Luís Montenegro acusou António Costa de “tentar atirar lama ética para cima do PSD” quando “o que fez foi penalizar de forma grosseira o erário público” e os contribuintes.

Na ótica do líder social-democrata, o líder do executivo atual “está atrapalhado” e limitou-se a criar “cortinas de fumo comunicacionais” para disfarçar a “incapacidade que tem tido de dar resposta” aos problemas do país.