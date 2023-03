A futebolista Scarlett Camberos vai ser transferida do clube mexicano Americo para o Angel City FC, em Los Angeles, depois de ter sido vítima de assédio durante um ano.

Em apoio ao pedido da nossa jogadora Scarlett Camberos e numa tentativa de contribuir para a sua recuperação psicológica e emocional, os clubes Americo e Angel City FC estão em processo de chegar a um acordo para a sua transferência”, anunciou o clube mexicano num comunicado publicado na rede social Twitter.

A jogadora latino-americana de 22 anos foi vítima, durante quase um ano, de assédio e perseguição por parte de um utilizador das redes sociais. Contratada pelo Americo no final de 2021 depois de se destacar no futebol universitário norte-americano, a futebolista nascida em Los Angeles começou a notar que o mesmo homem a assediava de forma constante.

Em julho de 2022, Scarlett Camberos expôs o utilizador nas redes sociais, identificado então como Andrés Hernández: “Este tipo continua a criar contas falsas sobre mim nas redes sociais onde me assedia”, afirmou na altura, segundo o El País. “Esta é a sua conta de Instagram, já não suporto mais todas as contas que cria para me assediar diariamente e hoje deparei-me com ele a caminho de casa”, confessou.

As redes sociais da jogadora chegaram a ser hackeadas pelo referido homem, que tinha como objetivo fazer-se passar por namorado da atleta. A futebolista apresentou uma denúncia nas autoridades contra o homem, identificado como José Andrés N. A queixa às autoridades resultou na prisão domiciliária do homem durante 36 horas.

De acordo com a ESPN, o Americo assumiu que a jogadora, com dupla nacionalidade, voltou para junto da família nos Estados Unidos da América e admitiu não conseguir fazer muito mais para garantir a proteção de Scarlett Camberos caso a mesma voltasse para o México.

A resposta das autoridades mexicanas não dão à jogadora e à sua família garantia suficiente da sua estabilidade emocional e desenvolvimento enquanto pessoa, livre de qualquer violência“, explicou o Americo, criticando as autoridades mexicanas. “É inaceitável que depois de meses em que se comprovou o assédio, as agressões continuem sem uma punição.”

A futebolista aguarda junto da família a finalização do negócio para se tornar jogadora do Angel City, clube fundado pela atriz Natalie Portman e pela tenista Serena Williams.