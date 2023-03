A editora HarperCollins, que tem os direitos de publicação da obra de J.R.R. Tolkien em todas as línguas, vai lançar, em setembro, uma nova edição ilustrada de O Hobbit com 50 pinturas, desenhos e mapas feitos pelo autor, noticiou a The Bookseller.

“Desde que foi publicado pela primeira vez em 1937, O Hobbit tornou-se um clássico intemporal, que tem encantado gerações de leitores em todo o mundo. Tolkien não escreveu apenas a história, ilustrou-a também, e as 13 pinturas encantadoras e ilustrações a preto e branco que produziu são tão conhecidos quanto a história de Bilbo e a sua demanda para alcançar o topo do covil de Smaug, o Dragão, na montanha”, afirmou Chris Smith, diretor editorial da HarperCollins, citado pela The Bookseller.

“Agora, nesta nova edição, os leitores vão poder finalmente apreciar a panóplia completa das pinturas, desenhos e mapas de Tolkien, que captam o mundo encantado de Bilbo Baggins”, acrescentou o editor.

A nova edição, em capa dura, ficará disponível, em inglês, a 14 de setembro, mês em que se assinalam os 50 anos da morte do escritor inglês. O livro está disponível em pré-venda na Amazon britânica.

