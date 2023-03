Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Gritar “Glória à Ucrânia” num campo de reeducação russo tem consequências. Vitaly descobriu-o quando viu duas crianças ucranianas a serem levadas pelos funcionários do centro. Não voltou a vê-los. De regresso a casa, depois de ser resgatado pela Save Ukraine, continua sem saber o que lhes aconteceu.

Vitaly faz parte de um grupo de 17 menores ucranianos que a Save Ukraine conseguiu devolver esta semana às famílias. “Estão cansadas da viagem longa e do stress prolongado, mas felizes de estar agora em casa, de volta à pátria”, disse esta quinta-feira a organização, que gere uma rede de entidades que trabalham para proteger as crianças ucranianas e as famílias afetadas pela guerra.

