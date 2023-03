Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia subiu o tom das críticas ao mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o chefe de Estado, Vladimir Putin. Esta quarta-feira — 393.º dia de guerra — o ex-Presidente russo Dmitry Medvedev avisou que a detenção de Putin no estrangeiro seria uma “declaração de guerra” à Rússia.

O dia também ficou marcado pela visita do Presidente ucraniano à localidade de Possad-Pokrovské (região de Kherson), que esteve nas mãos do Exército russo até à sua retirada no outono do ano passado. No dia anterior, Volodymyr Zelensky já tinha estado com combatentes ucranianos perto da cidade de Bakhmut e em Kharkiv.

Estes são os principais acontecimentos que marcaram esta quinta-feira:

O que aconteceu durante a tarde?

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) afirmou que os atletas russos ou bielorrussos que manifestem publicamente apoio à guerra com a Ucrânia serão impedidos de participar nos Jogos Olímpicos Paris2024.

O Ocidente continua a fazer chegar à Ucrânia mais armamento. Esta quinta-feira a Eslováquia entregou os primeiros quatro caças, de um total de 13, a Kiev. As restantes aeronaves — MiG-29 — serão entregues nas próximas semanas. A Finlândia anunciou, entretanto, que vai enviar mais três tanques Leopard 2 para o território ucraniano.

Portugal vai contribuir com 75.000 euros no apoio à recolha de provas de crimes de guerra na Ucrânia e admite a participação de peritos da Polícia Judiciária e do Instituto de Medicina Legal nas equipas forenses.

O Presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, ratificou a legislação para o país entrar na NATO, já aprovada quase por unanimidade pelo parlamento, concluindo o último passo do processo nacional de aprovação da adesão à Aliança Atlântica.

Os líderes russos devem ser julgados mesmo que não possam ser detidos, defendeu Andryi Kostin, o procurador-geral da Ucrânia. Em entrevista à Reuters, disse que “é importante fazer justiça pelos crimes internacionais, mesmo que os autores não estejam presentes”.

O que aconteceu durante a manhã?

O primeiro-ministro esteve esta quinta-feira em Bruxelas, para o Conselho Europeu novamente marcado pela guerra na Ucrânia e onde vai estar o secretário-geral da ONU António Guterres. António Costa chamou a atenção para a necessidade de acautelar os danos colaterais das sanções à Rússia para os países africanos e da América latina.

Um comandante ucraniano admitiu que o “agressor” russo não desiste da sua esperança de tomar a cidade de Bakhmut “a qualquer custo”. ”Sem pouparem nada, estão a ter perdas consideráveis. Muito em breve vamos tirar partido dessa oportunidade, como já fizemos perto de Kiev, Kharkiv, Balaklia e Kupyansk”, afirmou.

Os serviços de emergência da Ucrânia já terminaram os tralhos de resgate na sequência do ataque russo com na região de Kiev de terça-feira à noite. Há pelo menos nove mortes confirmadas.

A Kyiv School of Economics publicou uma estimativa dos custos dos mais de doze meses de guerra na Ucrânia. O conflito já terá causado perdas acima de 138 mil milhões de dólares (126,4 mil milhões de euros).

A situação na central nuclear de Zaporíjia “continua a ser precária”, alertou Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica. O responsável avisa que, num cenário em que a central deixe de conseguir fornecer energia, a Ucrânia poderá ter de recorrer novamente a geradores.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) refere no mais recente relatório que a ofensiva russa em Bakhmut “aparenta estar a abrandar”, numa altura em que alegadamente as forças russas estão “a tentar lançar ofensivas para outras direções”.