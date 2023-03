“A Água”

A longa-metragem de estreia da espanhola Elena López Riera passa-se na vila onde a realizadora cresceu, e é uma história de mulheres atravessada por uma lenda local sobre uma rapariga que, no dia do seu casamento, foi levada pelo rio que se tinha apaixonado por ela. Ana, de 17 anos, vive com a avó e a mãe no café de beira de estrada que estas gerem, e são encaradas com alguma distância pela sua pequena comunidade, por não terem homens em casa. Quando Ana se envolve com José, que regressou do estrangeiro, o pai vem pedir à mãe dela para a afastar do filho. Pelo meio, López Riera filma mulheres locais que falam sobre o poder que as águas têm sobre elas e sobre o rio alegadamente maldito. “A Água” possui um fio de história e uma atmosfera com sugestões de realismo mágico, mas é uma fita vaga e difusa que acaba por ser inconclusiva.

“John Wick: Capítulo 4”

No quarto filme da ultraviolenta série de filmes de ação “John Wick”, com Keanu Reeves no protagonista, Wick descobre uma forma de derrotar o alto conselho de senhores do crime que governam as organizações mais poderosas do submundo. Terá para isso de desafiar De Gramont para um duelo e ganhá-lo, o que o libertará das suas obrigações para com o conselho. Mas para o poder fazer, tem que pertencer a uma família do crime, pelo que ruma a Berlim. E Wick terá também que enfrentar um novo inimigo com alianças poderosas, e forças que transformam velhos amigos em inimigos. No elenco de “John Wick: Capítulo 4” surgem também Ian McShane, Bill Skarsgard, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Clancy e Lance Reddick.

“As Bestas”

Antoine e Olga, um casal de franceses que se instalou numa aldeia desertificada da Galiza para se dedicar à agricultura biológica, bem como à recuperação de casas abandonadas com a intenção de atrair pessoas de volta à localidade, começa a sentir a hostilidade de alguns locais após Antoine ter votado contra a instalação de turbinas eólicas na zona, que teriam trazido dinheiro aos habitantes. Dois irmãos, Xan e Loren, são particularmente agressivos para com ele. O espanhol Rodrigo Sorogoyen baseou-se em acontecimentos reais ocorridos há alguns anos na Galiza para escrever (com Isabel Peña) e realizar esta fita, que ganhou nove prémios Goya. “As Bestas” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.