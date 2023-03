“Retrovisor. Uma História do Futuro”: é este o tema que dá mote à primeira edição da Bienal Cultura e Educação, uma iniciativa dedicada às artes e ao património, dirigida aos jovens e às crianças, e através da qual se pretende envolver escolas de norte a sul do país. A iniciativa, desenvolvida pelo Plano Nacional da Artes (PNA), decorre desde o presente mês de março até junho deste ano e conta, para já, com mais de 300 propostas artísticas e culturais, envolvendo cerca de 414 agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas em todo o país (50% do total). Os princípios e objetivos da bienal foram apresentados publicamente esta quarta-feira, na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa conferência que contou com a presença dos ministros da Cultura, Pedro Adão e Silva, e da Educação, João Costa, em conjunto com o Comissário do PNA, Paulo Pires do Vale. Com tutela partilhada entre a Cultura e a Educação, a bienal surge no seguimento “do plano estratégico desenvolvido” pelo PNA, criado em 2019 e com um horizonte temporal de 10 anos, mantendo o objetivo de aproximar as artes e os patrimónios dos cidadãos, em particular dos que estão em idade escolar.

Como forma de promover uma cidadania cultural ativa, reforçando a ligação entre as instituições culturais e o território educativo e das escolas como núcleos culturais, a bienal vem assim permitir “a valorização da criação e da programação artística” no espaço escolar. “Trata-se de um modo de fazer ‘com’ e não apenas de fazer ‘para’”, realçou o comissário Paulo Pires do Vale, que destacou a importância de “transformar e promover uma efetiva democracia cultural, dando a volta ao país para que este se possa repensar sobre novas possibilidades de fruição.” Além dos agrupamentos envolvidos, que desde a sua criação, quiseram integrar o PNA no seu modo de funcionamento, o responsável destacou ainda os mais de 450 parceiros envolvidos na materialização do projeto e os 92 artistas que tem trabalhado – ou irão fazê-lo próximos meses – num modelo de residência artística em diversas escolas. Segundo os dados revelados, nos três anos letivos anteriores, realizaram-se 165 residências artísticas em escolas.

Trata-se, no entanto, de uma bienal em construção, que demorou tempo a ser concretizada pelos constrangimentos provocados pela pandemia no normal funcionamento das instituições, de acordo com a justificação dada pelos seus promotores. “Em relação ao seu tema, explicar apenas que estamos conscientes de que não estamos a inventar a roda. Há uma história antes de nós. Há muitos protagonistas que fizeram com que hoje em dia as artes para a infância e para a juventude possam ser valorizadas, bem como a medição com museus e outras instituições. Há uma estrada que foi feita e queremos que este primeiro ano de bienal sirva para chamar a atenção para muitos projetos que valorizam o território e pedimos também às instituições com quem estamos a trabalhar que olhem também para a sua história e para os seus serviços educativos e trazerem assim, de novo, projetos que pareçam fundamentais para pensar a cultura.”

