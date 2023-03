Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu esta quarta-feira que as Forças Armadas “responderão a todos os ataques russos”, após novos ofensivas russas nas regiões de Kiev, Zhytomyr e Khmelnytsky.

“Vamos, certamente, responder aos invasores e a todos os ataques contra as nossas cidades (…) Todos os ataques russos receberão uma resposta militar, política e jurídica”, prometeu o chefe de Estado no habitual discurso diário.

No discurso desta quarta-feira, o habitual cenário do escritório presidencial foi substituído pelo que parece ser um abrigo subterrâneo, uma vez que Zelensky visitou durante o dia a linha da frente perto de Bakhmut e fez de seguida uma paragem na cidade de Kharkiv.

O líder ucraniano admitiu que é doloroso observar o grau de destruição provocado pelos ataques russos nas cidades da região do Donbass. E prometeu uma vitória ucraniana: “Vamos fazer tudo para que as cores azul e amarela continuem o seu movimento de libertação”.

É angustiante olhar para as cidades no Donbass, às quais a Rússia trouxe um terrível sofrimento e ruína. O som quase constante das sirenes de alerta, hora a hora, em Kramatorsk, a constante ameaça para as vidas …”, afirmou.

A Rússia lançou durante a passada madrugada um ataque com drones em várias regiões ucranianas, incluindo Kiev. Segundo as autoridades foram lançados 21 drones kamikaze Shahed-136, de fabrico iraniano, ataques que provocaram pelo menos sete mortes.

As forças armadas ucranianas intercetaram 16 dos 21 drones lançados pela Rússia contra Kiev e as regiões de Zhytomyr e Khmelnytsky, a oeste da capital, conseguindo evitar danos significativos na rede elétrica do país — uma estratégia que as forças russas têm usado durante os meses de inverno.

Esta quarta-feira as autoridades ucranianas denunciaram um novo ataque russo numa área residencial na região de Zaporíjia. Pelo menos uma pessoa morreu e 34 ficaram feridas. Durante o dia os serviços de emergência ucranianos estiveram em operações na região e conseguiram resgatar dos escombros seis pessoas.