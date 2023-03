A Avenida dos Aliados, no Porto, vai ser palco das celebrações dos 49 anos do 25 de Abril, com concertos de Luta Livre, Jorge Lomba e da Brigada Vitor Jara, bem como do habitual desfile, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta esta sexta-feira que este ano, as comemorações do 25 de Abril sobem “ao palco dos Aliados para festejar a liberdade”.

Entre os concertos previstos, a autarquia destaca o Luta Livre, projeto de música de intervenção de Luís Varajoto em que “o jazz e o rock servem de base a um discurso sobre desigualdade, injustiça, desinformação e outros temas que o inquietam enquanto cidadão”.

O concerto decorre no dia 24 de abril, pelas 22h00, no palco dos Aliados e assinala o “arranque do programa” numa noite que conta também com a atuação do Coral de Letras da Universidade do Porto e termina com “fogo-de-artifício à meia-noite”.

No feriado, a manhã é dedicada às crianças, com jogos tradicionais na Praça do General Humberto Delgado a partir das 10h00. Já pelas 14h30, está prevista uma homenagem aos resistentes antifascistas no Largo de Soares dos Reis, junto à antiga sede da PIDE no Porto.

É precisamente desse local que parte o desfile da liberdade, cortejo de “celebração e reivindicação” que passa pela Avenida de Rodrigues de Freitas, Rua de D. João IV, Rua de Santo Ildefonso, Rua de Passos Manuel, Rua de Sá da Bandeira, Praça de D. João I e Rua de Rodrigues Sampaio, terminando na Avenida dos Aliados.

No palco dos Aliados, Jorge Lomba interpretará, pelas 15h00, músicas de José Afonso e Adriano Correia de Oliveira, bem como criações próprias.

Pelas 16h15 e já depois de “uma breve intervenção” da Comissão para as Comemorações Populares do 25 de Abril, sobre ao palco a histórica Brigada Victor Jara, trazendo aos Aliados os temas “mais emblemáticos e também novas abordagens a canções do imaginário nacional“.