Os atores Matt Damon e Ben Affleck não dividiram apenas a tela do grande ecrã. Os dois amigos, que viveram juntos no início da carreira, revelaram que, além de partilharem casa, também utilizavam a mesma conta bancária. “Em retrospetiva, talvez soe um pouco estranho”, disse Matt Damon, num episódio do The Bill Simmons Podcast lançado esta quarta-feira.

Na mesma entrevista Damon, 52 anos, e Ben Affleck, 50, falaram sobre a amizade que os une, a relação com a imprensa e os paparazzi, o cinema produzido nos anos 1990, e até o que os levou a lançar uma produtora em conjunto. Mas falaram também dos tempos em que viviam juntos, quando ainda estavam a dar os primeiros passos no mundo da representação, e em que o sistema era “um por todos e todos por um”. “Ajudavamo-nos um ao outro”, recordou Ben Affleck. “Era um bocado assim: ‘tu não vais estar sozinho, eu não vou estar sozinho, vamos fazer isto juntos'”.

Nem a conta bancária separavam, confessaram ainda. “Enquanto um de nós tivesse dinheiro, sabíamos que não nos cortariam a luz”, explicou Matt Damon, depois de reconhecer a situação caricata.