O defesa do Rio Ave Costinha afirmou hoje que a equipa atravessa uma fase de confiança que lhe permite discutir a vitória com o Benfica, em Vila do Conde, na próxima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“A nossa classificação [nono lugar, com 33 pontos] dá-nos mais tranquilidade para encarar o Benfica. Sabemos que é um adversário difícil e que temos de dar o nosso melhor. Mas já provámos que em casa somos fortes e vamos tentar a vitória”, disse o defesa direito.

O jovem jogador, de 22 anos, reconheceu que os ‘encarnados’ “estão muito bem, quer no campeonato, quer na Liga dos Campeões”, mas alertou que, no estádio dos Arcos, “o Rio Ave tem feito quase sempre bons jogos”, esperando que a equipa “mostre os seus pontos fortes”.

“Temos vindo a melhorar taticamente e a equipa está mais confiante, entrosada e tem um bom balneário. Ainda não garantimos a manutenção, que é o principal objetivo, mas queremos ir desfrutando de todos os jogos até o conseguir”, completou.

Costinha tem sido um dos mais utilizados pelo técnico Luís Freire, tendo já alinhado em 28 partidas esta temporada, com boas exibições que têm potenciado o interesse de clubes de maior dimensão, sendo recentemente associado ao FC Porto.

“É fruto da prestação da equipa. É normal haver essas notícias, mas estou focado em fazer uma boa época e logo se verá. O Rio Ave ajudou-me muito na minha evolução, e sinto-me mais preparado para o que possa vir a seguir”, comentou.

O jovem defesa direito, que foi internacional em alguns dos escalões jovens da seleção nacional, foi questionado se esperava uma chamada aos trabalhos dos sub-21 lusos, orientados por Rui Jorge.

“Apesar de não ter criado muitas expectativas, ambicionava essa convocatória. Mas respeito a decisão do selecionador”, confessou.