Muchachos, ahora solo queda festejar / Ya ganamos la tercera / Ya somos campeón mundial

A letra da música que pedia o Mundial à alviceleste teve que ser reescrita quando a história a desatualizou. A “Scaloneta” foi ao Qatar buscar o título para a Argentina num percurso que terminou num desfile com quatro milhões de pessoas nas ruas de Buenos Aires, uma loucura que obrigou à retirada dos jogadores de helicóptero. A seleção sul-americana voltou a mostrar-se ao público esta quinta-feira (já de madrugada em Portugal) num particular contra o Panamá que se assemelhou a um prolongamento das celebrações.

Durante o clima de consagração, o ídolo máximo do futebol argentino (vivo) tinha o cenário perfeito para chegar ao golo 800 da carreira — o primeiro foi ao serviço do FC Barcelona diante do Albacete a contar para a Liga Espanhola. De livre direto, com toda a família no estádio a vê-lo ao vivo, marcou e selou a vitória por 2-0.

#ARG ???????? 2 – ???????? 0 #PAN | 43 ST | Leo la soltó y la gente lo gritó, de tanto intentar se hizo realidad. Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/fnEKkuadQ9 #SomosMundiales pic.twitter.com/nPKpl0drjZ — Televisión Pública (@TV_Publica) March 24, 2023

???? Abrindo a conta… Há 15 anos, Messi marcava seu primeiro gol com a camisa do @fcbarcelona_br. ???? ????✨ Desde então, não deixa de fazer história…#LaLigaSantander pic.twitter.com/KQelB7GTJo — LaLiga (@LaLigaBRA) May 1, 2020

¡Llegaron los 800 Para Leo Messi! Capitán, ídolo, leyenda. pic.twitter.com/h1UOBj3woP — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 24, 2023

No final do jogo, que pareceu um mero pretexto para a cerimónia que se seguiu, cada um dos jogadores campeões do mundo recebeu uma réplica do troféu e houve vários momentos curiosos. Emiliano Martínez, ao lado, Pezzella, Guido Rodríguez, Rulli e Acuña, repetiu a celebração que tinha feito quando, no Qatar, lhe foi entregue o prémio de melhor guarda-redes do torneio e que motivou críticas, principalmente dos franceses que perderam a final.

A modern classic recreated ???? pic.twitter.com/XF4Rr5Husk — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023

Pelo meio, dois jogadores do Panamá fizeram “pedra, papel ou tesoura” para decidirem quem ficava com a camisola de Enzo Fernández. Mais tarde, o antigo jogador revelou que disse que tinha uma lembrança para os dois.

Están haciendo piedra papel o tijera por la camiseta de Enzo Fernández jajskajakajjsjsj pic.twitter.com/A0SC0FxhdH — bokita edits ???????? (@cabjedits) March 24, 2023

Enzo tenía camiseta para los dos ????@matipelliccioni habló con él pic.twitter.com/UuUwKssAyo — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2023

Ao longo da concentração da seleção Argentina, que ainda vai defrontar Curaçao antes dos jogadores voltarem às competições de clubes, o jogador do Benfica, Nicolás Otamendi, comentou uma eventual ida para o River Plate. “Continuo focado no Benfica, trato de fazer o melhor e tentar ganhar o campeonato. Estamos bem na Liga dos Campeões e estamos a tratar de seguir em frente”, comentou em relação ao interesse do clube argentino que lhe ofereceu uma camisola.

A seleção argentina arranca em setembro a qualificação para o Mundial de 2026. Otamendi e Enzo Fernández têm sido peças fundamentais na equipa alviceleste.