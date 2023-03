A família Murdaugh continua a dar que falar. Menos de um mês depois de Alex Murdaugh ter sido condenado a duas penas de prisão perpétua pela morte da mulher e do filho mais velho, há agora desenvolvimentos numa antiga investigação que tem no seu centro Buster Murdaugh, o filho sobrevivente do antigo advogado. De acordo com a CNN, as autoridades da Carolina do Sul anunciaram a reabertura do caso e acreditam agora que Stephen Smith, de 19 anos, que morreu num aparente atropelamento, foi na verdade assassinado.

Os investigadores não revelaram os motivos por trás da nova convicção, justificando apenas que surgiu “com base em informação recolhida durante a investigação ao duplo homicídio de Paul e Maggie Murdaugh”. O patriarca da família, Alex, foi condenado no início do mês a duas penas de prisão perpétua pelos homicídios (tendo entretanto recorrido da sentença).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caso remonta à noite de 8 de julho de 2015. Nessa noite, Smith, um jovem estudante de enfermagem, terá ficado sem gasolina no carro, altura em que ligou à mãe para a avisar. Horas depois foi encontrado morto no meio da estrada, a cerca de cinco quilómetros da sua carrinha.

Após uma primeira investigação, o caso foi oficialmente declarado um atropelamento, mas o veredito nunca convenceu completamente a família do jovem morto, nem as autoridades no local, que desde a primeira hora suspeitaram que algo não era o que parecia. “Antes de sair do carro, o médico-legista disse logo: ‘Não, não, isto não é um acidente, é um homicídio'”, referiu um polícia que respondeu à ocorrência em declarações à comunicação social. Indícios de que o local do suposto acidente parecia ter sido encenado e de que o jovem apresentava sinais de ter sido alvejado contribuíram ainda mais para adensar as dúvidas.

Várias testemunhas interrogadas durante a primeira investigação mencionaram Buster Murdaugh como uma pessoa-chave no caso, ainda que os detalhes tenham permanecido escassos. Ao longo dos anos, a especulação tem persistido de que Buster e Alex Murdaugh estariam envolvidos na morte de Stephen. Rumores não confirmados, citados pela imprensa norte-americana, davam conta de que Buster manteria um caso amoroso com Stephen, e que o homicídio estaria ligado à relação entre ambos.

O anúncio, esta quinta-feira, de que a morte de Smith estava a ser investigada como um homicídio surgiu apenas um dia depois de Buster Murdaugh se ter pronunciado sobre o caso, descrevendo as alegações como “difamatórias” e garantindo estar inocente. “Refuto categoricamente ter tido alguma coisa a ver com a sua morte, e ofereço as minhas mais sentidas condolências à família Smith”, declarou o filho de Alex Murdaugh em comunicado.

Os novos desenvolvimentos na investigação podem agora levar a que a família de Stephen Smith peça a exumação do corpo para que uma nova autópsia tenha lugar. Até ao momento a polícia não indiciou formalmente Buster ou Alex Murdaugh pelo crime. Em declarações aos jornalistas, a mãe do jovem disse esperar que se “faça justiça”.