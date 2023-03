▲"Estou a tomar as rédeas, para o bem do povo e do país. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para chegar a uma solução e acalmar o povo. Somos um povo fraterno", frisou esta quinta-feira o primeiro-ministro numa mensagem televisiva, na qual se dirigiu à oposição para que adote uma posição de diálogo, mas sem suspender a controversa legislação

ABIR SULTAN / POOL/EPA