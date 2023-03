O momento era de grande expectativa e os adeptos não desiludiram. No regresso da seleção argentina aos jogos em casa depois de se ter sagrado campeã do mundo houve fogo de artifício, DJ, fumo e jogos de luz, mas o que fez mesmo a diferença foi a euforia dos adeptos, que pôs os jogadores a chorar.

Lionel Messi e Emiliano Martínez foram dois dos exemplos mais visíveis, mostrando-se claramente emocionados — entre lágrimas e sorrisos — com o carinho dos adeptos, que durante vários minutos cantaram, gritaram e saltaram pela sua seleção. O pretexto foi um jogo particular contra o Panamá, que começou esta quinta-feira pelas 23h30 de Lisboa, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

As imagens mostram bem a emoção do momento:

Lionel Messi in tears ???? What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 23, 2023

CRAZY SCENES. ???? THE BEST ATMOSPHERE OF ALL TIME. ???????? pic.twitter.com/8HYjFt4edr — All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) March 23, 2023

Emiliano Martínez couldn't hold back the tears during the national anthem for Argentina. Football is more than just a game ❤️ pic.twitter.com/oI3KDwyaxw — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2023

A antecipação era muita: mais de um milhão de pessoas tentou adquirir online um bilhete para o jogo particular, segundo a imprensa argentina. Mas os bilhetes — estavam disponíveis 63 mil — esgotaram em duas horas.

Segundo o jornal argentino Clarín, quando os jogadores entraram no relvado Messi, Rodrigo De Paul e Enzo Fernández foram os mais aplaudidos.

The crowd waiting to enter the Estadio Monumental for Argentina vs. Panama ???? pic.twitter.com/nH77JeIDFO — B/R Football (@brfootball) March 23, 2023

Do lado de fora do mítico estádio, como relata o mesmo jornal, a situação era menos harmoniosa, com alguns “incidentes” potencialmente violentos que a polícia acabou por conseguir dispersar rapidamente. Muitas pessoas ainda se juntavam, à hora do jogo, à volta do estádio numa tentativa de conseguir um bilhete de última hora — e algumas centenas foram burladas com bilhetes falsos.