O médio Bernardo Silva lembrou este sábado que Portugal teve muitas dificuldades na última vez em que atuou no Luxemburgo e assumiu o objetivo de efetuar uma exibição “dominadora” no encontro de apuramento para o Euro2024 de futebol.

“Esperamos um jogo difícil. A última vez que aqui estivemos passámos por muitas dificuldades. O Luxemburgo não perde há sete jogos. O nosso trabalho é fazer uma partida dominadora, controlar o jogo e criar oportunidades de golo para chegar à vitória”, afirmou Bernardo Silva.

O jogador de 28 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo de domingo, no Stade de Luxembourg, da segunda jornada do Grupo J.

Silva referia-se ao triunfo por 3-1 de Portugal no Luxemburgo, em 30 de março de 2021, na altura a contar para a fase de qualificação para o Mundial do Qatar, em que a seleção nacional esteve praticamente toda a primeira parte em desvantagem, com Diogo Jota a repor o empate em cima do intervalo e com Cristiano Ronaldo e João Palhinha a fazerem os restantes golos na segunda metade.

“Toda gente pode ter maus dias e grandes dias. Por isso é que o futebol é um desporto de que gostamos tanto. Pode sempre haver uma surpresa. O nosso trabalho é garantir que isso não aconteça”, disse o médio do Manchester City.

A um jogo de alcançar a 80 internacionalizações, Bernardo Silva falou da eliminação no último Campeonato do Mundo e assumiu que foi uma desilusão.

“Agora estamos motivados, mas foi duro para todos a eliminação no último Mundial. Foi preciso tempo para refletir e assimilar a situação. Isso já passou. Agora queremos estar no Campeonato da Europa para depois podermos, mais uma vez, lutar pelo título”, referiu.

Bernardo confessou ainda estar “orgulhoso” de ter sido ‘promovido’ pelo novo selecionador Roberto Martínez ao grupo de capitães da seleção portuguesa.

No arranque do Grupo J, no Estádio José Alvalade, Portugal goleou o Liechtenstein, por 4-0, com um ‘bis’ do capitão Cristiano Ronaldo e golos de João Cancelo e Bernardo Silva, enquanto o Luxemburgo obteve um surpreendente empate na Eslováquia (0-0).

O encontro está agendado para domingo às 19:45 (20:45 horas locais) no Stade de Luxembourg, recinto moderno inaugurado em julho de 2021, e terá arbitragem do romeno Radu Petrescu.