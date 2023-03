A chegada ao mercado do Cayenne exclusivamente a bateria está prevista apenas para 2026, ano em que o construtor alemão passará a contar com uma gama composta por quatro veículos com zero emissões. Isto porque ao actual Taycan vai somar-se o Macan, agendado para 2024, com o 718 (Cayman e Boxster) a estar previsto para 2025.

Sabe-se agora que o Cayenne eléctrico, ao contrário do que acontece com o também eléctrico Taycan, não será fabricado em Zuffenhausen, na Alemanha, mas sim em Bratislava, na Eslováquia. Antes do Cayenne a bateria, concebido sobre uma plataforma específica para modelos deste tipo, a Premium Platform Electric (PPE), a Porsche vai tratar de refrescar os Cayenne e Cayenne Coupé com motores de combustão, que deverão chegar ao mercado nos próximos meses.

Prevendo atingir 80% do volume de vendas com modelos puramente eléctricos em 2030, a Porsche planeia reforçar ainda mais a sua gama de veículos a bateria. Daí que a seguir ao Cayenne EV de 2026, a marca alemã conte lançar, provavelmente em 2027 ou 2028, um modelo que tem o nome de código K1. Não será necessariamente maior, mas promete ser mais luxuoso.