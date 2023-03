Primeiro, o pódio no circuito citadino de Hyderabad na prova que também assinalou a 100.ª corrida no Mundial de carros elétricos. Duas semanas depois, a vitória na Cidade do Cabo com uma ultrapassagem fantástica ao antigo companheiro Jean-Éric Vergne na parte final. O arranque da Fórmula E em 2023 não foi propriamente fácil para António Félix da Costa, que se tentava adaptar a uma nova equipa (Porsche), a um novo carro e a um novo grupo de trabalho. No entanto, e depois de três etapas onde o melhor que conseguiu foi mesmo uma sétima posição na Cidade do México, a redenção chegou em força com a subida ao quarto lugar do campeonato e a redução da distância para Pascal Wehrlein para 34 pontos. Seguia-se São Paulo.

“Estou muito contente por estar aqui, para mim acaba por ser o mais próximo de uma corrida em casa. Já vim correr ao Brasil muitas vezes, muitos dos fãs são os mesmos, os jornalistas são os mesmos e sou sempre muito bem recebido aqui. Posso falar a minha língua na rua, nem me lembro da última vez em que corri num sítio em que podia falar a minha língua na rua… Estamos num bom momento, as coisas estão a melhorar, fizemos dois pódios seguidos e vamos ver se conseguimos manter essa evolução. O objetivo é esse mesmo, manter-me nos lugares do pódio e trazer bons pontos para o campeonato e para a Porsche”, destacara no lançamento da sexta corrida da temporada que se realizava este sábado.

As primeiras indicações confirmaram essa mesma vontade e Félix da Costa voltou a ser um dos pilotos em destaque com a melhor qualificação do ano, vencendo nas meias-finais Mitch Evans e perdendo apenas para o atual campeão em título, Stoffel Vandoorne (DS), na luta pela pole position. Apesar dessa derrota por uma décima numa altura em que a pista estava com 50º logo às 11h da manhã em São Paulo, o português iria sair do segundo lugar da grelha, sabendo que teria apenas de ultrapassar essa parte suja da pista para a partir daí confirmar em corrida as indicações que foi deixando desde os treinos livres, onde foi o mais rápido.

As atenções estavam assim centradas no belga, que após garantir a primeira posição disse à equipa que o seu segredo tinha sido todo o trabalho que fez em simulador ao longo do último mês de paragem, e no piloto da Porsche, até porque Lucas di Grassi, corredor da Mahindra que era o preferido do público brasileiro, teve um toque num muro durante a qualificação. “É bom conseguirmos mostrar isto na qualificação porque sabíamos que tínhamos um carro rápido mas não estávamos a conseguir tirar isso antes da corrida”, destacou na zona de entrevistas rápidas a três horas da prova, sem querer abordar muito a propósito da estratégia que poderia utilizar na corrida mas deixando uma mensagem de confiança para um terceiro pódio consecutivo.

Essa parte da sujidade na pista notou-se bem no arranque, com a falta de tração a condicionar a saída mas a não permitir que Mitch Evans aproveitasse para subir ao segundo lugar. Na frente, Vandoorne tentava seguir com o objetivo de ganhar uma vantagem maior mas António Félix da Costa conseguiu encostar no carro da DS enquanto mais atrás sucediam-se as corridas estragadas ou finalizadas, com aconteceu nas duas voltas iniciais com Edoardo Mortara, Norman Nato, Sébastien Buemi e André Lotterer. As diferenças entre os restantes eram mínimas, com um segundo a separar os 18 primeiros classificados e a Porsche a pedir ao piloto português para poupar o máximo de energia tendo em conta a corrida que estava a observar. Pouco depois Félix da Costa subiu ao primeiro lugar após a passagem de Vandoorne pelo attack mode.

Os problemas continuam a suceder-se, com duas entradas do safety car depois de saídas (Sacha Fenestraz e Jake Dennis) que deixaram os carros em pista. Na frente, todos pareciam ter uma certa aversão ao primeiro lugar, que depois de Vandoorne e Félix da Costa passou também por Nick Cassidy mais por estratégia do que propriamente por mérito desportivo na corrida. E, numa corrida tão lenta, até o líder do Mundial também da Porsche, Pascal Wehrlein, saltou de 18.º para quinto a poder discutir pelo menos um lugar no pódio. Tudo podia acontecer e a “fava” acabou por tocar ao português, que bloqueou as rodas numa curva, seguiu em frente e desceu para a sétima posição, ficando arredado da vitória e do pódio. O quarto lugar acabou por ser um mal menor, com Evans, Cassidy e Sam Bird no pódio e Wehrlein a terminar na sétima posição.